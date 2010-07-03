Москва 24 расскажет о достижениях уполномоченного по правам человека за 10 лет

Фото: Москва 24/Александр Авилов

3 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "10 лет институту уполномоченного по правам человека в городе Москве: история развития и вызовы современности".

Речь пойдет о формировании и развитии института уполномоченного по правам человека, его деятельности. Спикеры расскажут о распространенных случаях вмешательства уполномоченного в решение трудных социальных вопросов. Перед собравшимися выступят:



Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в городе Москве;

Людмила Айвар, председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в городе Москве, почетный адвокат России.

Смотрите трансляцию 3 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.