Уникальную премьеру оперы "Евгений Онегин" покажут в Зеленом театре

В день рождения Александра Пушкина, 6 июня, на сцене Зеленого театра ВДНХ состоится масштабная премьера Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. В 20.00 театр представит гостям ВДНХ оперу "Евгений Онегин", сообщает пресс-служба выставки.

Такое выступление на открытой площадке станет уникальным событием в мировой практике. Во время спектакля на фасад Зеленого театра будут транслировать видеоизображения с портретами и сценами эпохи Евгения Онегина. Кроме того, зрителей ждет историческая реконструкция с влюбленными парами, дуэлянтами и парадными экипажами, а по окончании оперы будет дан фейерверк.

Главные партии исполнят ведущие солисты театра – Наталья Петрожицкая (Татьяна Ларина) и Дмитрий Зуев (Евгений Онегин). Также в ролях Нажмиддин Мавлянов (Ленский), Лариса Андреева (Ольга), Роман Улыбин (Гремин), Наталья Владимирская (Ларина), Элла Фейгинова (няня), Чингис Аюшеев (Трике), Михаил Головушкин (ротный), Феликс Кудрявцев (Зарецкий).

Музыкальный руководитель и дирижер спектакля – Феликс Коробов, а все создатели постановки – лауреаты премии "Золотая маска".