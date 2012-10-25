Победивший в Канне фильм "Любовь" выходит в российский прокат

Обладатель Золотой пальмовой ветви 65-го Каннского кинофестиваля, фильм "Любовь" режиссера Михаэля Ханеке выходит в российский прокат 25 октября.

Главные герои франко-немецко-австрийской картины - пожилая супружеская пара бывших учителей музыки. Они живут, как и все интеллигентные старички - тихо, спокойно, любят и ценят друг друга, вспоминают былую молодость и нежно посмеиваются над своей старостью.

Все меняется, когда у супруги после неудачной операции парализовало правую часть тела. Вернувшись домой, она взяла с мужа обещание, что он ни за что не отправит ее обратно в больницу. Тот исполняет желание любимой и берет всю тяжесть ухода за ней на себя.

70-летний режиссер Михаэль Ханеке, известный своими остропсихологическими картинами "Пианистка", "Забавные игры" и "Белая лента", уже два раза получал Золотую пальмовую ветвь. Как сообщает РИА Новости, "Любовь" режиссер посвятил своей жене, которую пообещал не бросать в сходной ситуации.

Актеры, игравшие главные роли - Жан-Луи Трентиньян и Эмманюэль Рива - показали в фильме сложность выбора, с которым сталкиваются два сильных, проживших долгую и счастливую жизнь человека. Слово, которым Ханеке озаглавил фильм, ясно дает понять, что выбрали эти герои.

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