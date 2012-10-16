Работа над фильмом "Иван Поддубный" завершится в конце декабря

Работа над кинопроектом "Иван Поддубный" завершится в конце декабря. Главную роль в картине сыграет Михаил Пореченков. Режиссером фильма стал Глеб Орлов, известный по фильму "Наша Russia. Яйца судьбы".

"Это большой бюджетный проект, сделанный тремя партнерами - студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, компанией "Красная стрела" и телеканалом "Россия". Бюджет картины составил больше 10 миллионов долларов. Фильм будет готов к концу декабря", - сообщил продюсер картины Вадим Горяинов.

По данным РИА Новости, действие фильма развивается в начале XX века, когда известный атлет Иван Поддубный становится чемпионом мира по борьбе. Однако авторы картины хотят показать, что главным для Поддубного являются не деньги и не слава, а вера в любовь и в свою страну. По мнению продюсера, эта картина - о настоящем русском характере.

"Мы рассматриваем этот фильм как полностью коммерческую историю. Сейчас дискутируем с коллегами по поводу даты выхода фильма в прокат. Самая ближайшая дата - 11 апреля 2013 года. Если не получится, то фильм выйдет на экраны осенью 2013 года", - заключил Горяинов.