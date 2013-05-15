Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая 2013, 12:59

Культура

Норвежский режиссер поставила спектакль "Ежик и Медвежонок. Диалоги"

Фото: mstrsk.ru

В среду, 15 мая, в театре-клубе "Мастерская" молодая норвежская режиссер, выпускница курса Сергея Женовача Сигрид Стрем Рейбо представит спектакль "Ежик и Медвежонок. Диалоги". Начало - в 20.00.

Герои спектакля - герои сказок Сергея Козлова. Несмотря на это, пронзительные диалоги заставят зрителей задуматься совсем не о сказочных вещах, таких, например, как одиночество.

Спектакль длится всего 40 минут, в ролях Тимофей Трибунцев и Алексей Дубровский.

Цена билета - 500 рублей.

Сайты по теме


премьеры

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика