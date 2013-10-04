Театр "Шалом" представит мюзикл о любви "Блуждающие звезды"

В рамках цикла спектаклей "Выступления театра "Шалом" на Большом Гнездниковском" 6 октября зрителям покажут мюзикл "Блуждающие звезды". Сценическое действие основано на романе классика мировой литературы, еврейского писателя Шолом Алейхема.

Это история любви двух звезд мировой сцены – актера Лео Рафалеско и певицы Розы Спивак. Волей обстоятельств пара оказалась разлученной в ранней юности. Всю свою жизнь Лео и Роза вынуждены искать друг друга, чтобы успеть сказать самые важные слова.

"Главную роль в постановке исполняет артист мюзиклов "Монте-Кристо" и "Три мушкетера" Дэнис Дэмкив", - отметили в театре.

Спектакль начнется в 19.00.