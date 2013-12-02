Форма поиска по сайту

02 декабря 2013, 16:29

Культура

Комедию "Измени мне, Циля!" покажут в театре "Шалом"

Еврейский театр "Шалом" порадует своих зрителей премьерой – комедийным спектаклем "Измени мне, Циля!" по пьесе писателя-сатирика Ефима Смолина.

"Пьеса полна поистине еврейского юмора, иронии, "веселых преувеличений", как характеризует их сам автор, и смешных ситуаций, которые происходят с главными героями пьесы— хозяином автосалона Зиновием Шульманом, его возлюбленной Цилей, частным детективом Осей и другими колоритными персонажами Ефима Смолина", - отметили в театре.

Свою пьесу Смолин – автор телесценариев и эстрадных монологов для Владимира Винокура, Клары Новиковой, Геннадия Хазанова - написал специально для "Шалом".

Режиссер постановки – Михаил Модро. В главной роли – Игорь Письменный.

Премьера - 21 декабря.

премьеры спектакли театр Шалом

