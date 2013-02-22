22 февраля 2013, 22:30Политика
Портал госуслуг опубликовал график встреч префектов с москвичами
На портале госуслуг Москвы размещен график встреч префектов административных округов столицы с населением.
В мероприятиях, которые пройдут в марте, также примут участие заместители мэра Москвы и руководители органов исполнительной власти города.
Все встречи состоятся в период с 13 по 28 марта.
Всю информацию о времени и местах проведения встреч можно узнать на сайте портала госуслуг.
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