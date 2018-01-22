Москвичей ждет "Цветочный День всех влюбленных" в ботсаду МГУ

Шоу "Цветочный День всех влюбленных" пройдет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 13 и 14 февраля. Об этом агентству "Москва" сообщила пресс-секретарь ботсада Ольга Архипова.
Шоу состоится 13 и 14 февраля в 20:00 в Театре С.А.Д. Там соединятся сразу несколько жанров: театр, изобразительное искусство, вокальная и инструментальная музыка.
Зрители услышат произведения французских, итальянских, немецких композиторов в исполнении солистов московского оперного дуэта Open Opera Project Виталия Макаренко (баритон) и Марии Гридневой (сопрано). Почти все оперные арии и композиции о любви споют на русском языке.
Специально для этого праздника из Швейцарии привезут картины любовной тематики. Также зрителей будут угощать красным вином.
В Ботаническом саду МГУ сейчас проходит фестиваль "Тропическая зима". Это крупнейшая в России выставка орхидей, хищных растений и суккулентов. Там можно увидеть редчайшие южные цветы самых разных форм, размеров и оттенков с запахами шоколада, печенья, вечерних духов, тирамису и даже – сыра.
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