Дед Мороз пообещал выпустить свою криптовалюту

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дед Мороз из Великого Устюга собирается выпустить свою разновидность электронных денег, а также установить ферму для майнинга криптовалюты.
По его словам, сделать это ему посоветовали его друзья. "Я живу очень давно и не помню, сколько мне лет, но хочу идти в ногу со временем. Сейчас миром правит электроника, и друзья советуют мне выпустить свою криптовалюту. Я думаю назвать ее, например, "дедульки", – цитирует Дед Мороза РИА Новости.
Он добавил, что для отопления своей резиденции в Великом Устюге хочет установить майнинг ферму. При этом он подчеркнул, что как бы ни развивалась электроника, больше он любит письма, написанные от руки.
Российский Дед Мороз сейчас путешествует по стране. В каждом городе он останавливается на два дня, чтобы посетить социальные учреждения и зажечь главные городские новогодние елки.
Свой путь он начал 1 ноября во Владивостоке, а завершится путешествие 30 декабря в Москве. Сейчас он в Нижнем Новгороде.
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