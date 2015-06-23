Минздрав получит четыре миллиарда рублей из бюджета на лекарства

Минздрав России получит из бюджета четыре миллиарда рублей для улучшения лекарственного обеспечения граждан, в том числе имеющих право на получение госпомощи в виде набора социальных услуг. Выделенные средства позволят обеспечить необходимыми препаратами 4,9 миллиона россиян, сообщается на сайте российского правительства.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства. Соответствующее распоряжение подписано 19 июня в соответствии с пунктом 58 плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году.

Бюджетные ассигнования в размере четырех миллиардов рублей распределены между бюджетами субъектов Федерации и города Байконура. Деньги выделены в соответствии с правилами предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.