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25 октября 2012, 14:25

Политика

Правительство готово приватизировать часть акций РЖД

В 2013 году Правительство РФ может приватизировать до 5% акций РЖД. Сейчас идет проработка соответствующих предложений. Об этом на заседании правительства рассказал глава Минэкономразвития Андрей Белоусов.

Совместное исследование РЖД и Минтранса подтверждает возможность продажи пилотного пакета акций.

"Это очень важно для того, чтобы сделать компанию публичной и дать рыночную оценку ее стоимости", – цитирует ИТАР-ТАСС слова Белоусова.

Также министр заметил, что для этого необходимо внести соответствующие изменения в Федеральный закон "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта".

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