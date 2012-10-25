25 октября 2012, 14:25Политика
Правительство готово приватизировать часть акций РЖД
В 2013 году Правительство РФ может приватизировать до 5% акций РЖД. Сейчас идет проработка соответствующих предложений. Об этом на заседании правительства рассказал глава Минэкономразвития Андрей Белоусов.
Совместное исследование РЖД и Минтранса подтверждает возможность продажи пилотного пакета акций.
"Это очень важно для того, чтобы сделать компанию публичной и дать рыночную оценку ее стоимости", – цитирует ИТАР-ТАСС слова Белоусова.
Также министр заметил, что для этого необходимо внести соответствующие изменения в Федеральный закон "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта".