Гендиректором ИТАР-ТАСС стал Сергей Михайлов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в понедельник распоряжение о назначении Сергея Михайлова генеральным директором ИТАР-ТАСС, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Другим распоряжением Виталий Игнатенко освобожден от этой должности.

Напомним, 12 сентября постановлением правительства РФ были внесены изменения в устав ИТАР-ТАСС. В частности, в информагентстве теперь действует коллегия, которую возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством.

Председателем коллегии ФГУП ИТАР-ТАСС был назначен бывший гендиректор Виталий Игнатенко.

Как уточняет ИТАР-ТАСС, Сергей Михайлов родился 17 марта 1971 года в Архангельске. Он окончил факультет международной информации МГИМО. До недавнего времени был начальником департамента корпоративных коммуникаций - членом правления компании "Российские железные дороги".

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