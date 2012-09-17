17 сентября 2012, 20:07Политика
Гендиректором ИТАР-ТАСС стал Сергей Михайлов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в понедельник распоряжение о назначении Сергея Михайлова генеральным директором ИТАР-ТАСС, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Другим распоряжением Виталий Игнатенко освобожден от этой должности.
Напомним, 12 сентября постановлением правительства РФ были внесены изменения в устав ИТАР-ТАСС. В частности, в информагентстве теперь действует коллегия, которую возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством.
Председателем коллегии ФГУП ИТАР-ТАСС был назначен бывший гендиректор Виталий Игнатенко.
Как уточняет ИТАР-ТАСС, Сергей Михайлов родился 17 марта 1971 года в Архангельске. Он окончил факультет международной информации МГИМО. До недавнего времени был начальником департамента корпоративных коммуникаций - членом правления компании "Российские железные дороги".
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