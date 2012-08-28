В Москве будет создан фонд развития районов

Правительство Москвы планирует создать фонд развития районов. Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании.

Согласно новой методике, средства будут распределяться между районами пропорционально числу жителей. Кроме того, утвержден перечень направлений расходования средств, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Средства фонда будут расходоваться представительным органом местного самоуправления. В 2013 году объем фонда составит 5 миллиардов рублей.

Как уточнила руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова, что все мероприятия, утвержденные местными депутатами, должны будут пройти согласование с главой управы.

Кроме того, на заседании столичного правительства принят новый порядок согласования размещения объектов капитального строительства.

Эти полномочия делегированы органам местного самоуправления. Они могут согласовывать проекты размещения объектов гаражного, религиозного назначения, а также градостроительные планы земельных участков, где предполагается строительство объектов общей площадью до 1,5 тысяч квадратных метров за счет средств частных лиц.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!