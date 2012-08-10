В столице презентовали пилотный проект поддержки стартапов

В столице презентовали пилотный проект "Москва: Коворкинг 2.0", реализуемый при поддержке департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

Презентация состоялась в рамках конференции High Performance Conference, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как рассказал глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Комиссаров, основная цель проекта – создание для начинающих предпринимателей комфортных условий и эффективной сервисной инфраструктуры.

Задача создаваемых коворкинг-центров заключается в предоставлении рабочих мест в краткосрочную аренду и поддержке малого бизнеса.

Первые рабочие места по проекту "Москва: Коворкинг 2.0" будут доступны с декабря 2012 года.