Суд лишил Дану Борисову водительских прав на 1,5 года

Дану Борисову лишили прав на полтора года

Суд лишил известную телеведущую Дану Борисову водительских прав на 1,5 года за отказ пройти медицинское освидетельствование.

3 февраля автомобиль, за рулем которого находилась Борисова, остановили за превышение скорости на Мосфильмовской улице. Инспектор решил, что телеведущая находилась в состоянии алкогольного опьянения, но она отказалась пройти медосвидетельствование. Сама ведущая сейчас все отрицает, уверяя, что 3 февраля ее вообще не было в России.

Суд признал Борисову виновной по статье "Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".