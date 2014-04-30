30 апреля 2014, 20:29Происшествия
В районе станции метро "Фрунзенская" произошел пожар
В районе станции метро "Фрунзенская" 30 апреля произошел пожар. Об этом сетевому изданию M24.ru сообщил читатель.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, в указанной местности около 19.00 было зафиксировано тление строительных лесов, однако сообщений о возгорании на пульт дежурного не поступало.
