30 апреля 2014, 20:29

Происшествия

В районе станции метро "Фрунзенская" произошел пожар

В районе станции метро "Фрунзенская" 30 апреля произошел пожар. Об этом сетевому изданию M24.ru сообщил читатель.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, в указанной местности около 19.00 было зафиксировано тление строительных лесов, однако сообщений о возгорании на пульт дежурного не поступало.

