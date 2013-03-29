При пожаре в московской квартире погиб человек

Один человек стал жертвой пожара в квартире жилого дома на севере столицы.

Возгорание произошло в пятницу ночью по адресу: улица Дубнинская, дом №4, корпус 2. Пожарные спасли одного человека, который с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

После ликвидации возгорания в квартире было найдено сильно обгоревшее тело человека. В настоящее время личность погибшего устанавливается.