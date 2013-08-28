Форма поиска по сайту

28 августа 2013, 10:23

Происшествия

Один человек пострадал в результате пожара на юге Москвы

Один человек пострадал в результате пожара на юге Москвы. Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар возник на первом этаже 12-этажного здания в двухкомнатной квартире по адресу Задонский проезд, дом 16, корпус 1. На площади 5 квадратных метров горели личные вещи и мебель.

Возгорание было ликвидировано в течение 8 минут. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара.

