Один человек пострадал в результате пожара на юге Москвы. Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар возник на первом этаже 12-этажного здания в двухкомнатной квартире по адресу Задонский проезд, дом 16, корпус 1. На площади 5 квадратных метров горели личные вещи и мебель.

Возгорание было ликвидировано в течение 8 минут. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара.