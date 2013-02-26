На востоке Москвы загорелось двухэтажное здание

Днем 26 февраля в здании на востоке Москвы произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей около 11.20.

Загорелось двухэтажное кирпичное нежилое здание по улице Большая Семеновская. На место выехали 6 пожарно-спасательных расчетов.

Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало. Как пояснили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, угрозы жизни и здоровью людей нет. Пожар удалось локализовать к 11.44.

Отметим, что по информации очевидца пожара – читательницы М24.ru Анны – горело здание Московского Инструментального Завода.