Возгорание произошло в московской наркологической больнице

Пациентов наркологической больницы на юге Москвы эвакуировали из-за возгорания, передает ИТАР-ТАСС.

Короткое замыкание плафона произошло в ночь на вторник в одном из корпусов наркологической больницы №17 на Болотниковской улице, появилось задымление. В результате происшествия были эвакуированы более 30 пациентов, никто из них не пострадал.

Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных.

В декабре 2006 года в результате пожара в этой больнице погибли 46 человек. Причиной трагедии, по мнению МЧС РФ, стал поджог эфиром или этиловым спиртом. Хотя системы оповещения сработали нормально, пожарные выходы в медучреждении были заблокированы.