Пожар в автосервисе в Новой Москве унес жизнь одного человека

Во время пожара в ангаре на территории Новой Москвы один человек погиб

В ночь с 24 на 25 марта в ангаре с тягачами на территории Новой Москвы произошло возгорание. Вскоре после пожара в здании частично обрушилась кровля.

24 марта в 23:55 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: деревня Марушкино, улица Липовая, дом 7. Пожар произошел в металлическом ангаре, приспособленном под автосервис.

Принятыми мерами в 1:48 пожар был ликвидирован. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

В результате один человек погиб, его личность и возраст устанавливаются. Также в настоящее время устанавливается причина пожара.