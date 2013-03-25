Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта 2013, 07:40

Происшествия

Пожар в автосервисе в Новой Москве унес жизнь одного человека

Во время пожара в ангаре на территории Новой Москвы один человек погиб

В ночь с 24 на 25 марта в ангаре с тягачами на территории Новой Москвы произошло возгорание. Вскоре после пожара в здании частично обрушилась кровля.

24 марта в 23:55 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: деревня Марушкино, улица Липовая, дом 7. Пожар произошел в металлическом ангаре, приспособленном под автосервис.

Принятыми мерами в 1:48 пожар был ликвидирован. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

В результате один человек погиб, его личность и возраст устанавливаются. Также в настоящее время устанавливается причина пожара.

Сайты по теме


пожары Новая Москва чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика