Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля 2013, 18:05

Происшествия

Ангар с пластиковыми изделиями загорелся на востоке Москвы

В ангаре на Измайловском шоссе днем 17 апреля произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС, сооружение высотой 10 метров используется как склад для бытовых пластиковых изделий.

Возгорание произошло около 16.30. Площадь пожара составила 14 квадратных метров. Около 17.00 пламя удалось локализовать.

В пресс-службе также отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Сайты по теме


пожары склады чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика