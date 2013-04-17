Ангар с пластиковыми изделиями загорелся на востоке Москвы

В ангаре на Измайловском шоссе днем 17 апреля произошел пожар. Как рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС, сооружение высотой 10 метров используется как склад для бытовых пластиковых изделий.

Возгорание произошло около 16.30. Площадь пожара составила 14 квадратных метров. Около 17.00 пламя удалось локализовать.

В пресс-службе также отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.