17 апреля 2013, 00:05Происшествия
В здании МИСиС на Ленинском проспекте произошел пожар
В здании Московского института стали и сплавов по адресу Ленинский проспект, 4 во вторник поздно вечером произошел пожар.
В холле на первом этаже было сильное задымление. Людей из здания эвакуировали.
Тушением огня занимались 10 пожарных расчетов. Пожар был локализован, его площадь составила 10 квадратных метров.
Данных о пострадавших не поступало.
Напомним, в конце марта пожар произошел в здании ГИТИС в Малом Кисловском переулке. Тогда площадь возгорания составила 500 квадратных метров.