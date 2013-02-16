В подмосковной деревне Крекшино сгорел жилой дом

Минувшей ночью в подмосковной деревне Крекшино произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба МЧС.

Огонь охватил двухэтажный жилой дом и пристройку на улице Советской. По первоначальной информации, в здании находилось общежитие. Но в последствии сотрудники МЧС не подтвердили эти данные.

Позже стало известно, что в помещении хранилось газовое оборудование. Но взрыва удалось избежать. Спасатели вынесли из горящего помещения около 10 баллонов. Известно, что в постройке производился ремонт, сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительной оценке, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.