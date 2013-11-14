Форма поиска по сайту

14 ноября 2013, 07:43

Происшествия

Пожар в подмосковном доме привел к гибели двух человек

В результате пожара, произошедшего сегодня утром в подмосковной деревне Сертякино, погибли два человека. Об этом проинформировали в главке МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 06.36 четверга. По имеющимся данным, горел частный дом в садоводческом товариществе "Василек". Жертвами трагедии стали два человека, их пол и возраст не уточняются.

В настоящее время выясняется причина ЧП.

