14 ноября 2013, 07:43Происшествия
Пожар в подмосковном доме привел к гибели двух человек
В результате пожара, произошедшего сегодня утром в подмосковной деревне Сертякино, погибли два человека. Об этом проинформировали в главке МЧС по Московской области.
Сообщение о возгорании спасатели получили в 06.36 четверга. По имеющимся данным, горел частный дом в садоводческом товариществе "Василек". Жертвами трагедии стали два человека, их пол и возраст не уточняются.
В настоящее время выясняется причина ЧП.