13 апреля 2013, 09:49

Происшествия

10 человек спасены на пожаре на востоке Москвы

13 апреля около 5.30 в одной из квартир 14-этажного дома по улице 15-я Парковая произошел пожар. Загорелись вещи и мебель на площади 30 квадратных метров.

Ликвидировать возгорание удалось почти через час - в 6.20. В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, во время тушения пожарные спасли 10 жильцов многоэтажки, в том числе двоих детей.

В настоящее время причину пожара устанавливают эксперты.

