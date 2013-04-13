10 человек спасены на пожаре на востоке Москвы

13 апреля около 5.30 в одной из квартир 14-этажного дома по улице 15-я Парковая произошел пожар. Загорелись вещи и мебель на площади 30 квадратных метров.

Ликвидировать возгорание удалось почти через час - в 6.20. В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, во время тушения пожарные спасли 10 жильцов многоэтажки, в том числе двоих детей.

В настоящее время причину пожара устанавливают эксперты.