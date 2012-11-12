МЧС не обнаружило возгорания на территории посольства Бенина

12 ноября москвичи сообщили, что на территории посольства Бенина, которое расположено в центре Москвы в Успенском переулке, произошло возгорание. На место были вызваны пожарные расчеты.

Сотрудники МЧС установили, что посольству ничего не угрожает. На его территории сжигают мусор.

"Под присмотром сотрудников посольства на его территории сжигают мусор", – цитируют РИА новости сотрудника пресс-службы управления.