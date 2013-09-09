В центре Москвы сгорели три заброшенных гаража

Утром 9 сентября в ЦАО Москвы сгорели три заброшенных гаража. По данным спасателей, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МЧС, сообщение о возгорании построек на Международной улице поступило на пульт дежурного в 6.42. Подразделения огнеборцев оказались на месте через 10 минут, на тушение им потребовалось около получаса.

Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров, причины возникновения пламени будут установлены позже.

