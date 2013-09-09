Форма поиска по сайту

09 сентября 2013, 08:37

Происшествия

В центре Москвы сгорели три заброшенных гаража

Утром 9 сентября в ЦАО Москвы сгорели три заброшенных гаража. По данным спасателей, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МЧС, сообщение о возгорании построек на Международной улице поступило на пульт дежурного в 6.42. Подразделения огнеборцев оказались на месте через 10 минут, на тушение им потребовалось около получаса.

Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров, причины возникновения пламени будут установлены позже.

пожары гаражи спасатели чп

