Шесть гаражей сгорели ночью на юго-востоке Москвы

Сегодня ночью на юго-востоке Москвы пожарные тушили несколько гаражей. Об этом информирует главк МЧС по столице.

Сообщение о пожаре по адресу: Рязанский проспект, дом 52а, поступило в 02.16 вторника. Горели шесть одноэтажных металлических бокса на площади 200 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось полностью справиться с огнем в 3.08.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. Причина пожара и ущерб пока не сообщаются.