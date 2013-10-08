Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября 2013, 07:12

Происшествия

Шесть гаражей сгорели ночью на юго-востоке Москвы

Сегодня ночью на юго-востоке Москвы пожарные тушили несколько гаражей. Об этом информирует главк МЧС по столице.

Сообщение о пожаре по адресу: Рязанский проспект, дом 52а, поступило в 02.16 вторника. Горели шесть одноэтажных металлических бокса на площади 200 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось полностью справиться с огнем в 3.08.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. Причина пожара и ущерб пока не сообщаются.

Ссылки по теме


пожары гаражи чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика