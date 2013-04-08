В результате пожара в квартире на севере Москвы погиб человек

Пожар в квартире 16-этажного дома на Кронштадском бульваре произошел утром 8 апреля. Около 9.40 там загорелись вещи на площади 15 квадратных метров.

Возгорание удалось ликвидировать в течение получаса. В результате происшествия 1 человек погиб и 1 пострадал. Кроме того, с верхних этажей здания спасатели эвакуировали 6 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

В настоящее время причины пожара устанавливают дознаватели ведомства.