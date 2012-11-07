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Москва 24

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07 ноября 2012, 15:02

Московских строителей оштрафовали на 19 млн за нарушения на стройках

пожары нарушения стройки

Специалисты Госстройнадзора Москвы за 10 месяцев 2012 года приняли участие более чем в 1 тысяче проверок объектов капитального строительства, в ходе которых было выявлено 6 тысяч 638 нарушений.

По итогам проверок выдано 529 предписаний, сумма штрафов превысила 19 миллионов рублей.

Согласно данным пресс-релиза, 3 тысячи 151 нарушение касаются несоблюдения технических регламентов и проектной документации, еще 3 тысячи 395 нарушений касаются противопожарного режима на стройках.

Особое внимание уделяется профилактике нарушений противопожарной безопасности. Регулярно на строительных площадках города проводятся соответствующие инструктажи.

Всего за 10 месяцев текущего года специалистами проведено 1 тысяча 125 противопожарных инструктажей с инженерным составом и ответственными за пожарную безопасность строительных площадок, принято участие в 306 совещаниях по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.

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