При пожаре в московской квартире погиб человек

По предварительным данным, причиной пожара на Дубнинской улице стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель столичного главка МВД России.

Сообщение о сильном задымлении в доме №42 по улице Дубнинская поступило в 1.56 пятницы. В двухкомнатной квартире 16-этажного здания горели спальня и коридор. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В горящей комнате спасатели обнаружили тело мужчины.

Личность погибшего установлена - это хозяин квартиры 1940 года рождения.