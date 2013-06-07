Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня 2013, 07:11

Происшествия

При пожаре в московской квартире погиб человек

По предварительным данным, причиной пожара на Дубнинской улице стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель столичного главка МВД России.

Сообщение о сильном задымлении в доме №42 по улице Дубнинская поступило в 1.56 пятницы. В двухкомнатной квартире 16-этажного здания горели спальня и коридор. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В горящей комнате спасатели обнаружили тело мужчины.

Личность погибшего установлена - это хозяин квартиры 1940 года рождения.

пожары чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика