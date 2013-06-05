Пожар в метро стал одним из самых обсуждаемых событий в Twitter

Пожар в метро попал в десятку самых популярных тем

Пожар на "красной" ветке столичного метрополитена попал в топ тем российского сегмента Twitter. Хэштег #метро стал одним из десяти самых популярных в российском подразделении сети микробологов.

Чаще всего пользователи сообщали о фактической ситуации в метро и о ситуации с наземным транспортом. Некоторые предлагали свою помощь пострадавшим и тем, кто не мог добраться до места назначения.

Напомним, утром 5 июня на перегоне между станциями "Охотный ряд" и "Библиотека имени Ленина" загорелся высоковольтный кабель. Из столичной подземки эвакуировали около 4,5 тысяч человек. Из-за ЧП пришлось на время перекрыть улицу Большая Дмитровка и остановить движение поездов на участке "Комсомольская" – "Парк культуры".

В результате ЧП пострадали 59 человек.