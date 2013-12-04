На Новорижском шоссе сгорел самосвал

Читатель M24.ru Сергей сообщил о горящем самосвале на Новорижском шоссе.

Инцидент произошел утром 4 декабря. Примерное место происшествия читатель не уточнил.

Пресс-служба подмосковного главка МЧС оперативными данными о пожаре не располагает.

