На севере Москвы загорелась пристройка к автосервису

Утром 4 марта в пристройке к автосервису на севере столицы произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей около 10.20.

Горела кровля одноэтажного здания по адресу: улица Дыбенко, дом 7. На место выехали пожарные бригады – 24 человека и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России.

К 11.30 пожар удалось полностью ликвидировать. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.