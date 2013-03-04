Форма поиска по сайту

04 марта 2013, 12:12

Происшествия

На севере Москвы загорелась пристройка к автосервису

Утром 4 марта в пристройке к автосервису на севере столицы произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей около 10.20.

Горела кровля одноэтажного здания по адресу: улица Дыбенко, дом 7. На место выехали пожарные бригады – 24 человека и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России.

К 11.30 пожар удалось полностью ликвидировать. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

пожары автосервисы чп

