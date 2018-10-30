СК начал проверку по факту пожара в гостинице "Останкино"

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Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пожара в гостинице "Останкино" на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

"Проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины возгорания", – сказала она, передает ТАСС.

По данным пресс-службы столичного департамента здравоохранения, в результате пожара пострадали четыре человека. Все они были доставлены в медицинские учреждения столицы. Там их осматривают медики и оказывают им необходимую помощь, передает Агентство "Москва".

Днем во вторник, 30 октября, в здании гостиницы "Останкино" произошло возгорание личных вещей и мебели на площади 15 квадратных метров. Очевидцы сообщали, что со второго этажа шел густой дым, люди просили помощи. Пожару присвоили второй, повышенный номер сложности из пяти возможных. Из гостиницы были эвакуированы 260 постояльцев, еще 42 человека спасены. В 14:05 возгорание было ликвидировано, а 14:24 объявлена "полная ликвидация происшествия".

Пожар в гостинице "Останкино" ликвидировали

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