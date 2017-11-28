Пожар на крыше кафе в Текстильщиках ликвидирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар на крыше кафе в Текстильщиках удалось полностью ликвидировать.

Как сообщили Агентству "Москва" в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице, информация о возгорании в одноэтажном здании во 2-м Грайвороновском проезде поступила на пульт диспетчера в 17:50. А в 18:25 прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения потушили огонь на площади 100 квадратных метров. По данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на крыше кафе на юго-востоке столицы.