Илон Маск сообщил о пожаре на заводе Tesla в Калифорнии

На заводе по производству электромобилей Tesla в городе Фримонт в Калифорнии произошел пожар. Об инциденте сообщил глава компании Илон Маск в своем микроблоге в Twitter.

"Я только что там был", − заявил Маск. По словам основателя Tesla, собранный для утилизации картон загорелся на территории предприятия, рядом с южным забором. Маск также поблагодарил пожарных за оперативную реакцию.

Уточняется, что в результате ЧП никто из сотрудников не пострадал, а сам завод не понес никакого ущерба.

I was just there. Cardboard being prepped for recycling along southern fence line caught fire. Super appreciate fast response by Fremont fire dept! No injuries or damage to factory.