24 августа 2018, 10:07
Фото: ТАСС/DPA/Andrej Sokolow
На заводе по производству электромобилей Tesla в городе Фримонт в Калифорнии произошел пожар. Об инциденте сообщил глава компании Илон Маск в своем микроблоге в Twitter.
"Я только что там был", − заявил Маск. По словам основателя Tesla, собранный для утилизации картон загорелся на территории предприятия, рядом с южным забором. Маск также поблагодарил пожарных за оперативную реакцию.
Уточняется, что в результате ЧП никто из сотрудников не пострадал, а сам завод не понес никакого ущерба.
I was just there. Cardboard being prepped for recycling along southern fence line caught fire. Super appreciate fast response by Fremont fire dept! No injuries or damage to factory.— Elon Musk (@elonmusk) 24 августа 2018 г.
Ранее акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска из-за его твитов. Бизнесмен сообщил в соцсети о своем желании превратить Tesla в частную компанию. По мнению акционеров, этим он вызвал своими высказываниями резкие колебания курса акций и нарушил законодательство о ценных бумагах.
Илон Маск сообщил о пожаре на заводе Tesla в Калифорнии
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