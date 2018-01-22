СК возбудил дело по факту гибели пяти приемных детей при пожаре в Омской области

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели пятерых приемных детей в результате пожара в Омской области.

Как уточнили в региональном следственном управлении СК, загорелся дом, где проживала благополучная семья с семью приемными детьми. "Сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки, 11 и 18 лет, погибли", – цитирует "Газета.ру" сообщение регионального СК.

Также отмечается, что приемную мать госпитализировали, а еще двое детей и приемный отец 1963 года рождения при пожаре не пострадали.

Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.