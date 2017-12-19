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Пансионат загорелся в Новой Москве. Пожару присвоили второй, повышенный, ранг сложности.

Экстренным службам рассказали о возгорании в двухэтажном пансионате в деревне Картмазово, сообщает Агентство "Москва". В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС подтвердили данные о ЧП. По предварительным сведениям, речь идет об отдельно стоящем трехэтажном здании: происходило задымление из-под кровли.

Как передает ТАСС, 30 человек эвакуированы, еще семь спасены с верхнего этажа. Информации о пострадавших нет.