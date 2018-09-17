Движение затруднено на МКАД в районе Каширского шоссе из-за пожара

Движение транспорта затруднено на МКАД, в районе которого горит ангар с производством пластиковых бассейнов, передает телеканал Москва 24.

Огонь вспыхнул в поселке Совхоза имени Ленина в Ленинском районе Московской области – недалеко от торгового центра "Вегас". Площадь возгорания возросла в три раза – до 1250 квадратных метров.

К ликвидации огня привлечено 12 единиц техники и более 40 человек личного состава. В настоящее время огонь локализован. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.