Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября 2018, 14:51

Происшествия

Движение затруднено на МКАД в районе Каширского шоссе из-за пожара

Фото: vk.com/msk_today

Движение транспорта затруднено на МКАД, в районе которого горит ангар с производством пластиковых бассейнов, передает телеканал Москва 24.

Огонь вспыхнул в поселке Совхоза имени Ленина в Ленинском районе Московской области – недалеко от торгового центра "Вегас". Площадь возгорания возросла в три раза – до 1250 квадратных метров.

К ликвидации огня привлечено 12 единиц техники и более 40 человек личного состава. В настоящее время огонь локализован. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

пожар транспорт дороги
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика