Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидирован

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Возгорание в ангаре в Ильменском проезде на севере столицы ликвидирован.

В здании загорелся мусор, площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщает ТАСС. Согласно предварительным сведениям, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в подвале здания, предназначенного под снос. Находится оно по адресу Ильменский проезд, дом 14. Стало известно также об угрозе обрушения, арендаторов внутри здания не было. Из-за случившегося движение машин по Ильменскому проезду перекрывали.