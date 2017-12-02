Пожар потушили в торговом павильоне на юге Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Двухэтажное здание загорелось в районе Северное Чертаново.

Пожар на площади 500 квадратных метров произошел по адресу Сумской проезд, дом 8, корпус 3, где находится рынок. Информация о нем поступила в 3:24, в 4:00 возгорание локализовали и в 4:52 потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Как передает телеканал Москва 24, на территории находились склады, где хранились газовые баллоны. Была угроза взрыва, но его удалось предотвратить. Сложность при ликвидации возгорания заключалась в близости припаркованных авто, но благодаря ЦОДД их эвакуировали. Прежде всего огонь отсекли от жилого дома. Из-за пожара ГИБДД перекрыла почти весь Сумской проезд, который выходит на Варшавское шоссе. После ликвидации ЧП сотрудники МЧС приступили к разбору завалов. В тушении пожара участвовали 92 человека и 27 единицы техники. Жертв и пострадавших нет.