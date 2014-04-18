В Москву доставили трех пострадавших при тушении пожара в Приамурье

В столицу на спецборте МЧС на лечение доставили трех сотрудников лесхоза, которые пострадали при тушении травяного пала в Амурской области. Во время перелета они находились в специальных модулях, предназначенных для транспортировки раненых.

"Всю необходимую помощь им оказывали врачи Всероссийского центра медицины катастроф и Отряда "Центроспас" МЧС", - цитирует ИТАР-ТАСС официального представителя МЧС Александра Дробышевского.

В Москве пострадавшие будут проходить лечение в ожоговом центре Института хирургии имени Вишневского. Отметим, что в общей сложности при тушении травяного пала в Приамурье пострадали девять человек, один из них, получивший 100-процентные ожоги тела, скончался в больнице.