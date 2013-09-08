Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 сентября 2013, 14:09

Происшествия

На станции "Смоленская" "синей" ветки метро человек упал на рельсы

Днем 8 сентября на станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена упал на рельсы человек.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе московской подземки, интервалы поездов на "синей" ветке были ненадолго увеличены. По состоянию на 14.00 движение на участке было восстановлено.

По уточнению сотрудника метрополитена, на рельсы упал мужчина. Он остался жив, но впоследствии скончался, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

пострадавшие рельсы станции метро чп

