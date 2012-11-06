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Новости

06 ноября 2012, 11:23

Происшествия

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием трех машин

На юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля

На юго-востоке столицы произошла авария. Автомобиль Шевроле Круз, двигавшийся по улице Верхние поля в сторону области, задел боком совершавший разворот грузовик, вылетел на встречную полосу. Там его зацепил Митцубиси Лансер.

В результате аварии пострадали два человека. Один из пострадавших госпитализирован.

На данном участке движение было сильно затруднено.

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