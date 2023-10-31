В "Росатоме" объяснили причины сдвига сроков реализации Белорусской АЭС

Фото: телеграм-канал "Росатом"

В "Росатоме" объяснили сдвиг сроков реализации проекта по постройке Белорусской АЭС тем, что основные этапы сооружения АЭС пришлись на период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление госкорпорации.

"Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики", – указывается в документе.

Кроме того, у "Росатома" никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности, заключили в госкорпорации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона поставила перед Россией вопрос о компенсациях из-за срыва сроков. В свою очередь, РФ уже предложила свои варианты, в том числе и по цене на ядерное топливо для АЭС.

Ранее директор офиса госкорпорации "Росатом" в Белоруссии Станислав Левицкий заявил, что госкорпорация готова помочь со строительством второй атомной электростанции в Белоруссии, если от Минска поступит такая просьба. В августе 2023 года Лукашенко сообщал, что у него есть мысль о строительстве второй АЭС на востоке страны.

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