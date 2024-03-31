Российские военные показали "подземный город" в ЛНР для бойцов с передовой

Фото: ТАСС/Александр Река

Военные группировки "Юг" продемонстрировали "подземный город" для военнослужащих, вернувшихся с передовой. Об этом пишет РИА Новости.

Бойцы, вышедшие с передовой, могут отдохнуть в центре восстановления – практически целом подземном городе, рассказал начальник службы продовольственного снабжения с позывным "Волга".

"На стенах есть технологические карты для приготовления пищи в полевых условиях. Стоят кухни прицепные, на которых непосредственно осуществляется приготовление горячей пищи <...> данный объект непосредственно находится под землей", – поделился он.

Начальник службы пояснил, что приготовление еды проходит тоже под землей, есть разделение по цехам. По данным агентства, горячий цех связан со столовыми для командования и рядовых подземным переходом.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия испытывает серьезные трудности на поле боя. С его слов, российская армия использует управляемые авиабомбы, которые наносят удары по укреплениям украинцев. Кроме того, преимущество в артиллерии у Вооруженных сил России 1 к 6 не в пользу ВСУ, сообщил главком.