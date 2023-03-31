В МИД РФ назвали реакцию Штатов на арест журналиста WSJ саморазоблачением

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Реакция Соединенных Штатов на арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича стала саморазоблачением, она посеет бурю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это... саморазоблачение так называемого демократического общества, которое проявляет себя просто как либеральная диктатура", – сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что американская сторона не проводит расследования для установления причин случившегося. Вместо этого, по словам Захаровой, они переходят к угрозам в отношении российских журналистов.

"Если эта логика продолжится в публичном пространстве, они посеют бурю", – подчеркнула она.

Захарова также уточнила, что Россией будет обеспечен консульский доступ к Гершковичу.

Гершковича задержали накануне в Екатеринбурге. Его подозревают в шпионаже. По данным спецслужб РФ, мужчина собирал данные об одном из предприятий российского ВПК, представляющие гостайну. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Позже в этот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца, до 29 мая. Дело журналиста рассматривается под грифом "совершенно секретно". Сам американец свою вину не признает.

В The Wall Street Journal выразили обеспокоенность данной ситуацией. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ.



Американского журналиста Эвана Гершковича отправили на 2 месяца в СИЗО "Лефортово"

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